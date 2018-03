Nove soldados indianos morrem em explosão na Caxemira Pelo menos nove soldados indianos foram mortos e 16 ficaram feridos no sábado, quando o veículo em que estavam passou por cima de uma mina terrestre. É o maior ataque a soldados na Índia nos últimos meses. O ônibus militar explodiu perto de Srinagar, principal cidade da Caxemira, dois dias antes de uma nova rodada de negociações de paz entre Índia e Paquistão, à qual militantes separatistas se opõem. O principal grupo rebelde da Caxemira, Hizbul Mujahideen, assumiu a responsabilidade pelo ataque. Um porta-voz do grupo, que se identificou como Ehsan Elahi, disse à Reuters que mais de vinte e quatro soldados foram mortos. Imtiyaz Ahmad Bhat, que testemunhou o ocorrido, disse que "uma poderosa explosão sacudiu toda a área e muitos feridos gritaram por ajuda". O porta-voz do ministério da Defesa indiano, o tenente-coronel A. K. Mathur, disse que nove soldados morreram. A violência entre as tropas indianas e os militantes separatistas diminuiu desde que as negociações de paz entre Índia e Paquistão começaram, em 2004. Os dois países reivindicam a região da Caxemira e já lutaram duas vezes por ela. (Reportagem de Sheikh Mushtaq)