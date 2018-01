Nove soldados russos morrem na Chechênia Nove soldados russos morreram em ataques rebeldes e explosões de minas na Chechênia durante as últimas 24 horas, disse neste sábado um funcionário do governo pró-Moscou da Chechênia. Em ataques rebeldes contra postos militares, cinco soldados morreram e outros oito ficaram feridos, revelou a fonte. Ao todo, os rebeldes atacaram 18 posições russas durante as últimas 24 horas. Outro soldado morreu e seis ficaram feridos em choques com rebeldes nos arredores de Grozny, capital da conturbada república situada no sul da Rússia. Enquanto isso, explosões de minas terrestres causaram a morte de mais três militares, sendo dois em Grozny e um em Gudermes, segunda maior cidade da Chechênia. Por sua vez, a artilharia russa disparou contra supostas bases rebeldes em quatro pontos da Chechênia. Não há notícias sobre o resultado dessas ações.