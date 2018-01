Nove trabalhadoras morrem em incêndio de oficina têxtil na China Nove trabalhadoras morreram e uma ficou ferida após um incêndio na pequena oficina têxtil onde trabalhavam e viviam em Shenyang, capital da província de Liaoning (nordeste), informou a agência estatal "Xinhua". O fogo, que já foi extinto, se iniciou na madrugada de sábado quando dormiam no dormitório da feitoria 13 trabalhadoras, das quais penas três conseguiram escapar, segundo a Polícia. A fábrica ocupava cerca de 300 metros quadrados e possuía dois pisos: uma oficina onde se cosia roupa interior e um dormitório para as operárias, quase todas procedentes das províncias vizinhas da Mongólia Interior e Jiling. As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer as causas do incêndio.