Nove turistas são encontrados mortos no Iêmen

Agência Estado e Associated Press,

Nove turistas sequestrados na semana passada no norte do Iêmen foram encontrados mortos nesta segunda-feira, 15, disse um autoridade iemenita. Aparentemente, eles foram executados por seus sequestradores.

Os nove turistas - sete alemães, um britânico e uma sul-coreana - desapareceram na semana passada, durante um piquenique na região de Saada, no norte do país. O funcionário, que falou sob condição de anonimato, disse que os nove corpos foram encontrados nesta segunda-feira.

O Iêmen, uma das nações mais pobre do Oriente Médio, tem em seu território tribos guerreiras, uma rebelião xiita, além de um braço da Al-Qaeda que opera nas regiões remotas do país. A rede terrorista tem como alvos frequentes os estrangeiros, além da embaixada norte-americana.

Pastores encontraram três mulheres na montanhosa província de Saada, perto da cidade de el-Nashour, conhecido como esconderijo de militantes da Al-Qaeda, segundo o funcionário.

Autoridades iemenitas disseram que o grupo incluía um médico alemão, sua esposa e os três filhos do casal, o britânico e sua esposa sul-coreana, além de outros dois alemães. Os adultos trabalhavam em um hospital de Saada, segundo a agência estatal de notícias.

O assassinato de reféns não é comum no Iêmen, onde líderes tribais frequentemente capturam estrangeiros, para pressionar o governo em uma série de demandas, entre elas para pedir resgates, mas geralmente libertam os reféns ilesos. Sequestros envolvendo a Al-Qaeda, porém, já resultaram em mortes no passado

Um líder tribal da área, que também pediu anonimato, culpou a Al-Qaeda pela violência. O Iêmen tem localização estratégica, por sua proximidade com várias nações ricas em petróleo. Também fica perto do Golfo de Áden e da Somália onde, segundo os EUA, os militantes terroristas aumentam suas atividades, além do problema da pirataria.

Em janeiro, militantes anunciaram a criação da Al-Qaeda na Península Arábica, uma junção entre a rede terrorista iemenita e saudita, liderada por Nase Abdel-Karim al-Wahishi, um iemenita que foi no passado auxiliar próximo de Osama bin Laden.

O governo iemenita chegou a acusar rebeldes xiitas pelo mais recente sequestro. Eles, porém, negaram participação em quaisquer sequestros de estrangeiros.