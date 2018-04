Novo abalo provoca gritos e correria no Haiti O mais forte tremor secundário ocorrido após o terremoto da semana passada no Haiti movimentou os escombros de prédios já danificados e levou pessoas aos gritos pelas ruas, oito dias depois de a capital do país ter sido devastada por um abalo de 7,0 graus na Escala Richter. O tremor de 6,1 graus de hoje foi o maior dente os mais de 40 significativos que ocorreram desde a terça-feira da semana passada. A extensão de novos danos ou feridos não está clara.