Novo abalo sacode Índia; sem danos Um novo abalo sísmico de 5 graus na escala Richter foi sentido hoje em Gujarat, estado no oeste da Índia devastado por um tremor em 26 de janeiro. Milhares de pessoas saíram de suas casas as pressas. Segundo as primeiras informações, o tremor não causou danos. A agência de notícias estatal PTI disse que o abalo foi muito inferior ao anterior, que alcançou 7.9 pontos. O epicentro do novo abalo foi localizado 25 quilômetros ao norte de Bacchao, uma das cidades que foi destruída pelo o terremoto do último dia 26.