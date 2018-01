Novo administrador americano chega ao Iraque O novo administrador americano para o Iraque, Paul Bremer, chegou à cidade de Basra com a missão de tentar recriar a estabilidade política no país. Bremer, que foi diplomata e trabalhou em missões antiterrorismo, disse estar contente por ajudar os iraquianos a resgatarem o país de um regime autoritário. Entre as tarefas de Bremer estão a de continuar a recuperação da infra-estrutura básica do Iraque, afetada pela guerra, e a de apontar um novo governo interino para o país. O atual líder da administração americana no Iraque, Jay Garner, negou estar deixando o cargo antes do planejado, mas ainda não está claro qual é o papel que ele vai desempenhar de agora em diante. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui. Veja o especial :