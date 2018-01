Novo administrador americano chega ao Iraque O novo administrador norte-americano no Iraque chegou nesta segunda-feira ao país para supervisionar as tarefas de reconstrução pós-guerra. Paul Bremer chegou a cidade de Basra, no sul do Iraque, com o general Richard Myers, chefe dos Estado Maior das Forças Armadas dos EUA e com o general da reserva Jay Garner. ?É um desafio maravilhoso o de ajudar o povo iraquiano a recuperar seu país após um regime ditatorial?, disse Bremer em uma pista de aterrissagem, alguns minutos após o pouso. Veja o especial :