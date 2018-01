Novo administrador da ONU assume controle de Kosovo O novo administrador da Organização das Nações Unidas (ONU) em Kosovo assumiu neste domingo o controle da província sérvia, onde a divisão étnica persiste apesar do fim da guerra em 1999. O dinamarquês Soren Jessen-Petersen, um especialista em refugiados que foi representante da União Européia (UE) na Macedônia, foi indicado para o cargo em 16 de junho pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Jessen-Petersen chegou a Kosovo na tarde deste domingo e prometeu trabalhar com o objetivo de apaziguar a tensão entre a maioria albanesa étnica e a minoria sérvia de Kosovo. Ele entra no lugar de Harri Holkeri, ex-primeiro-ministro da Finlândia. Holkeri renunciou ao posto de administrador da ONU em Kosovo em maio último, depois de menos de um ano de trabalho. Ele alegou problemas de saíde.