Novo ataque a oleoduto interrompe exportação no Iraque Sabotadores atacaram oleodutos no sul do Iraque novamente nesta quarta-feira, interrompendo as exportações de petróleo a partir de Basra. Segundo um representante da estatal Southern Oil Co., os reparos deverão levar pelo menos uma semana. Ontem, dois oleodutos foram atingidos por explosões provocadas por ação de sabotadores.