Novo ataque a suspeitos da Al-Qaeda no Paquistão Soldados paquistaneses e forças paramilitares utilizaram armas de artilharia e helicópteros de combate para lançar nesta quinta-feira um novo ataque contra suspostos membros da Al-Qaeda e do Taleban em uma região tribal perto da fronteira com o Afeganistão. O ataque ocorre apenas dois dias depois de um sangrento combate ter deixado dezenas de mortos. A nova ofensiva abrangeu as aldeias de Azam Warsak, Shin Warsak e Kaloosha, em Warizistão do Sul, uma província situada na montanhosa fronteira com o Afeganistão, comentou o Mahmood Shah, um porta-voz militar. Por sua vez, o general Shaukat Sultan informou que houve baixas na nova ofensiva, mas ele não possuía detalhes sobre números de mortos e feridos entre militares e supostos rebeldes. A operação ocorre apenas dois dias depois de um choque entre forças de segurança e supostos membros do Taleban e da Al-Qaeda posicionados em uma edificação fortificada em Kaloosha, uma aldeia a poucos quilômetros da fronteira. Pelo menos 41 pessoas morreram no ataque de terça-feira, sendo 26 suspeitos e 15 soldados, informou hoje o Exército. Dezoito suspeitos foram detidos. Um comunicado militar dizia que a maior parte dos mortos na ação de terça-feira era composta por estrangeiros, mas não havia detalhes sobre a nacionalidade deles. O documento dizia ainda que apenas dois corpos de suspeitos foram recuperados. Acredita-se que nenhum líder do Taleban ou da Al-Qaeda esteja entre os supostos militantes mortos ou capturados. Um dos corpos recuperados era de um checheno e acredita-se que o outro cadáver era de um homem de originário do Oriente Médio, comentou uma fonte militar. Em Warizistão do Norte, outra província semi-autônoma dessa região tribal do Paquistão, rebeldes dispararam um foguete e abriram fogo contra o Exército do Paquistão antes do amanhecer de hoje, disse Sultan. Dois soldados morreram e diversos ficaram feridos no ataque, disse uma fonte ligada aos serviços locais de espionagem. De acordo com a fonte, os agressores lançaram uma granada de mão contra um caminhão militar que seguia rumo a Miran Shah, principal cidade de Warizistão do Norte. Diversos soldados teriam ficado feridos. Em Islamabad, o general Sultan negou que o incidente tenha ocorrido. A nova operação militar em Warizistão do Sul começou horas depois da chegada do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, ao Paquistão.