Novo ataque contra sinagoga no sul da França Vândalos jogaram coquetéis molotov contra policiais que protegiam uma sinagoga no sul da França, poucos dias depois de um atentado similar ter ocorrido no mesmo local. Três desconhecidos arremessaram os explosivos contra três policiais que guardavam a Sinagoga Merlan, no final da noite de ontem. Não houve danos ou feridos, mas os criminosos escaparam. Bombas do mesmo tipo já haviam sido usadas contra a sinagoga na terça-feira, quando o templo já se encontrava sob proteção policial. A agressão de ontem foi o mais recente ato de violência anti-semita na França, fenômeno que vem crescendo com o acirramento do conflito no Oriente Médio.