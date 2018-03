Novo ataque de Israel. Exército tem ordem para eliminar líderes O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, prometeu caçar "até o amargo fim" militantes palestinos. Sharon disse que, embora mantenha o compromisso com o acordo de paz, seu exército deve perseguir grupos palestinos violentos. O ministro de Segurança Interna, Tzachi Hanegbi, disse que nenhum líder do Hamas está seguro e que o exército tem ordem para eliminar os grupos radicais palestinos. O ministro da Defesa, Shaul Mofaz, reunido com os comandantes do exército, disse que a infra-estrutura do Hamas será atingida. Na manhã desta quinta-feira, helicópteros israelenses atingiram um carro que supostamente levava ativistas do Hamas na Cidade de Gaza, matando três homens. Sharon chamou os líderes palestinos de ?bebês chorões?, por dizerem que não conseguem acabar com as milícias. Segundo o governo, Israel não vai negociar com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, até que ele consiga fazer com que os grupos armados parem seus ataques. Sharon descreveu Abbas como ?uma galinha cujas penas ainda não cresceram?.