Novo ataque deixa dois soldados dos EUA feridos no Iraque Pelo menos dois soldados norte-americanos e sete pedestres iraquianos ficaram feridos na manhã desta quinta-feira, no oeste do Iraque, em mais uma ataque da resistência iraquiana. Segundo testemunhas, um comboio de veículos do Exército norte-americano vinha por uma rua da cidade de Haifa quando foi alvo de várias granadas lançadas por desconhecidos, que conseguiram fugir. Desde a queda de Saddam Husseinn, no início de abril, 24 soldados norte-americanos e seis britânicos morreram no Iraque.