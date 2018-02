Novo ataque em área tribal do Paquistão deixa oito mortos

Duas explosões no noroeste do Paquistão deixaram ao menos oito mortos e 20 feridos nesta quinta-feira, 11, segundo autoridades médicas. De acordo com a polícia, as bombas foram detonadas com um pequeno intervalo de tempo entre elas.

A natureza das explosões ainda não está claro e nenhum grupo militante assumiu autoria do ataque, que aconteceu na área tribal do Waziristão do Norte. Ontem, um atentado contra policiais na mesma região deixou 17 mortos.

Com Associated Press e Reuteres