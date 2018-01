Novo ataque israelense deixa doze vítimas em Beirute Um novo ataque da aviação israelense contra os bairros do sul de Beirute, de maioria xiita e reduto do grupo Hezbollah, deixaram doze vítimas, segundo fontes de segurança. O bombardeio começou por volta das 17h (11h em Brasília). Este é o segundo ataque do dia contra o sul da capital libanesa, já que neste sábado a área foi bombardeada durante cerca de uma hora e meia. O impacto dos mísseis no sul da capital foi ouvido por toda a cidade, de quase um milhão de moradores. Durante a tarde, também houve ataques israelenses contra Aitrum e Kaba Sbeir, na região de Tiro, no sul do país, e Sefa e Kafr Suba, na região das Fazendas de Chebaa, na fronteira entre Israel, Líbano e Síria, onde pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.