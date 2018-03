Novo ataque mata dois soldados dos EUA no Iraque Dois soldados norte-americanos morreram e outro ficou ferido em mais uma ataque da guerrilha iraquiana na manhã deste domingo em Tal Afar, próximo da cidade de Mosul e a 400 km de Bagdá, informou Todd Pruden, porta-voz do Exército dos Estados Unidos na capital iraquiana. Segundo Pruden, um comboio de carros dos soldados dos EUA foi atacado por granadas. Três soldados feridos foram levados ao hospital, mas apenas um sobreviveu. Desde o início da ofensiva militar ao Iraque, em 20 de março, 151 soldados norte-americanos já morreram, quatro a mais que na Guerra do Golfo, em 1991.