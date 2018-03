Novo ataque mata três soldados dos EUA no Iraque Três soldados norte-americanos morreram na noite desta quarta-feira em um ataque na região de Mossul, norte do Iraque, informou o porta-voz do Exército dos Estados Unidos, Todd Pruden. Segundo o porta-voz, os soldados da 101ª Divisão foram atingidos por granadas e tiros de rifles. Não há informações se os agressores foram capturados. Os soldados da 101ª Divisão participaram da operação que terminou com a morte dos filhos do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, Uday e Qusay, na terça-feira, em Mossul.