Novo ataque poderá ser mais violento que na Cisjordânia A campanha militar que Israel prepara na Faixa de Gaza poderá ser ainda mais sangrenta que a recente invasão da Cisjordânia. O motivo, segundo especialistas militares e acadêmicos, é que Gaza é o local onde está concentrado o Hamas, grupo acostumado a usar táticas de guerrilha para se defender e que, por fornecer a maioria dos serviços sociais da região, conta com amplo apoio da sociedade palestina. Israel, na última quinta-feira, enviou tanques para a região próxima de Gaza e já avisou que seu alvo será o Hamas, autor dos atentados suicidas nos últimos dias, e que deixaram 16 israelenses mortos. A diferença com relação à ocupação na Cisjordânia é que o Exército israelense terá que enfrentar um grupo melhor preparado e que está espalhado por toda a região. "Tudo indica que os conflitos podem ser mais longos que os que ocorreram na Cisjordânia", afirma um observador da ONU para a região. O maior obstáculo para o Exército de Israel é o fato de que haverá dificuldades para conseguir identificar apenas a parcela da população que faz parte do Hamas. Ghassanc Khatib, um analista político palestino e professor da Universidade de Birzeit, na Cisjordânia, explica que o Hamas ganhou apoio da sociedade nos últimos meses por ter tido um melhor desempenho em seus ataques contra Israel que outros grupos, como o Fatah, movimento fundado por Yasser Arafat. Membros do Hamas conseguiram, durante os 19 meses de Intifada, destruir alguns tanques Merkava do Exército israelense, considerado um dos modelos mais resistentes do mundo. Além disso, os ataques suicidas não são as únicas armas do grupo, que também conta com tecnologias para ativar bombas por controle remoto. Para destruir a infra-estrutura do grupo inimigo, como Israel fez na Cisjordânia, os militares terão que atacar também serviços sociais, já que mesquitas, escolas e postos de saúde em Gaza são controlados pelo Hamas. Para dificultar ainda mais os objetivos do premiê Ariel Sharon, os guerrilheiros da Hamas estão por todo o território da Faixa de Gaza, ao contrário da Cisjordânia, onde os focos de resistência eram limitados. "Será mais difícil saber quem é alvo da campanha de Israel, já que uma parte substancial da população faz parte da rede de colaboradores do Hamas ", explica o observador da ONU. Na avaliação da Stratfor, consultoria norte-americana de inteligência, Israel terá que adotar uma estratégia diferente da utilizada na Cisjordânia se quiser evitar a morte de centenas de civis em Gaza. Leia o especial