Novo atentado deixa 20 feridos na Colômbia Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na noite deste domingo na explosão de um caminhão-bomba em San Martin, no leste da Colômbia. Segundo a polícia local, o caminhão explodiu quando transita em uma rua de San Martin, a 50 km de Bogotá, perto de uma emissora de rádio. Um posto de gasolina e várias casas também ficaram danificados. Nenhum corpo foi encontrado na cabine do caminhão, mas alguns pertences do motorista foram achados próximo ao incidente. A polícia acredita que o motorista pulou antes da explosão e está a sua procura. Nenhum grupo assumiu a autoria do incidente, mas a polícia colombiana acredita que tenha sido obra das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), guerrilha que com forte atuação na região. No sábado, um carro-bomba explodiu em Caqueza, a 20 km de Bogotá, matando uma pessoa e ferindo outra. Um dia antes, outro carro-bomba, desta vez em Saravena, já tinha tirado a vida de cinco pessoas, entre elas duas crianças.