Novo atentado suicida em Israel Um atentado suicida feriu algumas pessoas em um posto de controle na Faixa de Gaza, informou uma rádio de Israel. Os militares israelenses não fizeram comentários a respeito do assunto. A polícia disse que duas pessoas ficaram feridas na explosão, entre as quais uma estado grave. O ataque ocorreu a alguns quilômetros da fronteira de Israel. Não ficou claro se os explosivos presos ao corpo do suicida explodiram antes da hora e se o posto de controle era realmente o alvo. Ninguém assumiu responsabilidade pelo atentado ainda.