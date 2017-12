Novo bombardeio contra sistema de defesa do Iraque Aviões aliados bombardearam um comando de defesa aérea e de controle próximo a Al Amarah, ao sudoeste de Bagdá, informou o Comando Central dos EUA. Segundo o comando, tratou-se de "uma medida de defesa em resposta a ameaça hostil iraquiana e atos contra às forças de coalizão e a seus aviões". Este é o 37º bombardeio registrado neste ano por aviões norte-americanos e britânicos na zona de patrulhamento ao norte e ao sul do Iraque. Não houve reação no mercado de petróleo à notícia.