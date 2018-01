Novo bombardeio mata guerrilheiros das FARC na Colômbia Militares mataram ao menos sete guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) neste sábado, durante um ataque aéreo na região rural de Antioquia, no nordeste do país, de acordo com o governo colombiano. Este foi o segundo bombardeio, em um período de 36 horas, contra a guerrilha.