Novo canal árabe de notícias está prestes a entrar no ar Um novo canal de notícias via satélite, em árabe, entrará no ar nesta semana, com a esperança de atrair a atenção de telespectadores interessados em reportagens sobre uma possível guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. A TV Al-Arabiya, com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, começará com transmissões de 12 horas de notícias e outros programas na quinta-feira. Em 3 de março, a emissora passará a operar durante as 24 horas do dia, informou Saleh Qalab, diretor da estação. A Al-Arabiya é um novo projeto da Middle East News, uma produtora com sede em Dubai que também controla a Middle East Broadcasting Center (MBC), de propriedade do cunhado do rei Fahd, da Arábia Saudita. Qaleb informou que a Al-Arabiya selecionará notícias produzidas pelas equipes da MBC ao redor do mundo. Segundo o diretor da TV, a Al-Arabiya começa com um orçamento de US$ 300 milhões para os próximos cinco anos. O dinheiro virá de investidores independentes baseados na Arábia Saudita, Kuwait, Líbano e Emirados Árabes Unidos. A Al-Arabiya será a mais nova competidora da Al-Jazira, uma TV com base no Catar que iniciou suas transmissões em novembro de 1996, transformando-se no primeiro canal de notícias em árabe a ir ao ar em todo o mundo.