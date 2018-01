Novo caso de gripe aviária é constatado na China O ministério da Agricultura da China confirmou hoje um novo caso de gripe aviária, a gripe do frango, na província de Anhui, no leste do país. A China já deu início a um amplo serviço sanitário e de isolamento da área onde foi encontrado o foco. No primeiro trimestre do ano, foram constatados focos da doença em 16 províncias chinesas.