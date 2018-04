Novo chanceler diz que não houve golpe em Honduras O novo ministro de Relações Exteriores de Honduras, Enrique Ortez Colindres, disse hoje que a comunidade internacional deve respeitar a decisão do país de depor o presidente Manuel Zelaya. Colindres rechaçou que tenha havido um golpe de Estado no país. "Aqui não houve golpe de Estado porque os hondurenhos seguem regidos pela Constituição, que o governo anterior quis reformar sem nenhum fundamento e de maneira ilegal", afirmou o chanceler. "Com a influência do dinheiro e a propaganda esquerdista, se fez uma falsa imagem internacional de Honduras, que estamos dispostos a contestar."