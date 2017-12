Novo chefe do Exército israelense aplicará lições da guerra O novo chefe do Exército israelense, Gaby Ashkenazi, afirmou nesta quarta-feira que aplicará as lições do conflito contra o Hezbollah para reordenar as Forças Armadas, e levá-las ao máximo de sua capacidade. Ashkenazi fez as declarações logo após o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o ministro da Defesa, Amir Peretz, lhe entregarem a insígnia de máximo comandante do Exército. "O desafio que temos adiante é o de melhorar a capacidade e preparação de nossas forças; temos que aplicar as conclusões da guerra", disse Ashkenazi. A cerimônia foi realizada no escritório do primeiro-ministro, em Jerusalém, e foi assistida pelas autoridades máximas do Exército e do governo. Em mensagem a seu antecessor, Dan Halutz, que renunciou ao cargo em 16 de janeiro devido ao fracasso do conflito travado no Líbano, Ashkenazi agradeceu os serviços prestados durante as últimas três décadas. Ashkenazi e Halutz disputaram a chefia do Exército em 2005. O então chefe do governo israelense, Ariel Sharon, preferiu o segundo, numa escolha que segundo alguns analistas militares provou ser um erro porque Halutz é piloto de formação. Nesta quarta-feira, ao se despedir, Halutz manifestou sua indignação com o atual governo e, em maior medida, com os israelenses em geral - que forçaram sua renúncia -, ao dizer que "o Exército concluiu a investigação, mas o Estado deve fazer ainda um exame de consciência".