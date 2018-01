Novo comandante seguirá mesmas orientações de antecessores no Haiti O novo comandante da Força de Paz das Nações Unidas no Haiti, general José Elito Carvalho de Siqueira declarou ao Estado, ontem à noite, seis horas depois de desembarcar em Porto Príncipe, que manterá no posto a mesma orientação que, de acordo com o mandato recebido do Conselho de Segurança, vinham seguindo seus antecessores. Até agora comandante da 6.ª Região Militar, em Salvador, o general Elito, sergipano, 59 anos, substitui o general Urano Bacellar, que foi encontrado morto, na manhã do dia 7, em seu apartamento, no Hotel Montana, em Pétion Ville, na área metropolitana da capital. Antes dele, ocupou o comando das tropas da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah), o general Augusto Ribeiro Pereira. "A orientação não depende de nós, mas do mandato que recebemos das Nações Unidas e que temos de cumprir para a estabilização do país", disse o general Elito, acrescentando que a Força de Paz - 7.300 homens, de 21 países, sob a liderança do Brasil - não é uma força de ocupação. "Agimos dentro daquilo que a ONU estabelece", afirmou o novo comandante. Além dos militares, a Minustah, que é chefiada pelo embaixador chileno Juan Gabriel Valdéz, tem um corpo policial, de cerca de 1.800 homens, de 30 países. O general Elito disse estar consciente da gravidade dos problemas que vai enfrentar, mas garante estar tranqüilo. "A situação está melhor hoje do que um ano e meio atrás, quando a Força de Paz chegou ao Haiti", declarou o general, depois de uma reunião preliminar no quartel-general da Minustah. Antes da reunião, o comandante do Exército do Brasil, general Francisco Albuquerque, condecorou o comandante interino da Força Militar, o general chileno Eduardo Aldunate, com a Medalha do Pacificador. O embaixador Gabriel Valdez e o general Manoel Luís Valdevez Castro, conselheiro da Missão Permanente do Brasil na ONU, participaram da reunião. À noite, os oficiais brasileiros, que voaram juntos de Nova York para Porto Príncipe, jantaram com Gabriel Valdéz na residência do embaixador do Brasil no Haiti, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto. "Apenas cumprimentei o embaixador Valdéz, mas pretendo conversar com ele durante o jantar", disse o general Elito pouco antes de se dirigir para a embaixada. O novo comandante está hospedado no Montana, o mesmo hotel em que residia o general Bacellar. Hoje, o novo comandante passaria o dia conversando com oficiais do Estado-Maior da Minustah para se informar sobre a situação do Haiti. "Nossa preocupação imediata é tomar medidas para garantir segurança e tranqüilidade às eleições (presidencial e legislativas) marcadas para 7 de fevereiro", disse o general Elito. O comandante geral da Força de Paz vai assumir o posto às 10 horas da manhã de segunda-feira. "A cerimônia será realizada na base brasileira do Batalhão Haiti, porque, conforme me informaram, é o local mais conveniente para esse tipo de solenidade", declarou. A base, que aloja dois terços dos 1.200 homens do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais em serviço em Porto Príncipe, ocupa um campus universitário que nunca foi usado pelos estudantes. Ontem de manhã, representantes dos países doadores (Estados Unidos, França, Canadá e União Européia) e de todos os países com tropas no Haiti fizeram uma reunião com candidatos e delegados de partidos para discutir a situação política e medidas de segurança para as eleições. À tarde, a reunião foi com o Conselho Eleitoral Provisório (CEP), responsável pelo registro de eleitores, distribuição de cédulas de identidade e instalação das urnas eleitorais. "Foram reuniões muito proveitosas", informou Ricardo Seitenfus, professor de Direito Internacional na Universidade Federal de Santa Maria (RS) e consultor do governo brasileiro.