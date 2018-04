Novo comando militar encontra-se com presidente afegão O novo comando das forças militares de Estados Unidos e Otan no Afeganistão encontrou-se hoje, pela primeira vez, com o presidente do país, Hamid Karzai. Segundo o gabinete do governo, o presidente afegão disse ao general Stanley McChrystal que o elemento mais importante de sua missão é proteger os civis das operações militares.