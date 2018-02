Novo comissário da ONU crítica direitos humanos no Brasil Sérgio Vieira de Mello, indicado para o posto de alto comissário de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) a partir de setembro, faz críticas à situação dos direitos humanos no Brasil. Em entrevista à Agência Estado, Vieira de Mello afirma que apesar de existirem leis que defendem os direitos humanos no País, sua aplicação ainda é falha. Trabalhando na ONU desde 1969, o brasileiro, de 54 anos, garante que atuará de forma independente como defensor dos direitos humanos no mundo e que, apesar da pressão que sofrerá, tentará evitar um choque com as grandes potências que, segundo ele, teria "conseqüências dramáticas". A seguir, leia os principais trechos da entrevista: Agência Estado - Qual será sua agenda de atuação como alto comissário de direitos humanos da ONU? Vieira de Mello - Fui nomeado na última segunda-feira e, sinceramente, ainda não montei um plano de atuação. O que sei é que não poderemos tratar de todos os temas e todas as regiões de uma vez só. Não podemos nos diluir. Com recursos limitados, teremos que priorizar áreas de trabalho. Nos próximos dias terei encontros com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e com especialistas para debater uma agenda para os próximos cinco anos. O certo é que não será de Genebra (sede do Alto Comissariado da ONU) que vamos resolver os problemas no mundo. Os direitos humanos são as primeiras vítimas da globalização e temos que sair à campo, visitar os países afetados e encontrar soluções locais. AE - A atual alta comissária de direitos humanos da ONU, Mary Robinson, termina seu mandato bombardeada por críticas dos Estados Unidos, especialmente por ter defendido temas que não agradavam a Casa Branca e tentado visitar locais como Israel e os territórios ocupados palestinos. Como o sr. pretende evitar um confronto com as grandes potências e, ao mesmo tempo, defender os diretos humanos? Vieira de Mello - Sei que estou assumindo um cargo sensível. Mas acredito na independência e imparcialidade que os funcionários internacionais devem assumir. Não servimos a outros interesses e ninguém irá me dar aula de independência depois de passar 33 anos trabalhando para a ONU. Sei que haverá pressão e terei que correr riscos políticos, mas terei que aprender a navegar entre os rochedos para evitar um choque que poderia ter conseqüências dramáticas. AE - O fato de ser brasileiro pode ajudar o sr. nesse função? Vieira de Mello - Apesar de não ser funcionário do governo brasileiro e de não representar o Brasil no cargo que vou assumir, a nacionalidade pode ser uma vantagem. O fato de ser brasileiro sempre me ajudou em minha vida profissional. O País é respeitado e tem influência. Ao mesmo tempo, adota uma postura de neutralidade na maioria dos conflitos, o que acabou me ajudando ao criar um clima de confiança em meu trabalho. AE - Muitos especialistas têm apontado, nos últimos anos, que a situação dos direitos humanos no Brasil ainda é falha. O que o sr. pensa sobre essa afirmação? Vieira de Mello - Essa é uma crítica válida. O Brasil desempenhou um papel importante na formulação das normas internacionais de direitos humanos na década de 90. Internamente o Brasil tem, em teoria, leis bastante modernas de proteção aos direitos humanos. O obstáculo, porém, é a implementação dessas normas. Espero que eu e o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU possamos ajudar o Brasil e qualquer outro país que solicite nossa cooperação. O problema da aplicação dos direitos humanos não se limita ao Brasil. Outros países em desenvolvimento sofrem do mesmo problema.