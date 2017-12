Novo conflito é registrado nos arredores de Paris Um novo conflito, o terceiro em uma semana, foi registrado nesta madrugada envolvendo jovens e agentes da Polícia nos arredores de Paris. O incidente aconteceu em Grigny, no departamento de Essonne, ao sul da capital francesa, informaram fontes policiais. Cerca de trinta jovens mascarados atacaram os policiais com pedras e coquetéis molotov, que responderam com balas de borracha. Não houve feridos e ninguém foi preso. A detenção de três menores em Grigny na sexta-feira após a descoberta de 28 coquetéis molotov e garrafões de líquido inflamável em um porão na cidade podem ter ajudado a detonar o conflito deste sábado. Nas noites de segunda e terça-feira passadas, foram registrados distúrbios e conflitos semelhantes entre jovens e policiais nas cidades de Clichys sous Bois e Montfermeil, também nos arredores de Paris. Em outubro passado, foram nesses municípios que começaram os incidentes que duraram quase um mês e que se estenderam a centenas de cidades do país, que acabaram com 10 mil veículos incendiados e 4.500 detidos. Entre as pessoas presas nos conflitos registrados no início da semana estava Muhittin Altun, de 18 anos. Altunfoi o único sobrevivente de um acidente em outubro passado que causou a morte de dois amigos seus, que morreram eletrocutados tentando fugir da polícia.