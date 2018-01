Novo confronto entre soldados dos EUA e civis iraquianos deixa dois mortos Tropas norte-americanas abriram fogo nesta quarta-feira contra manifestantes iraquianos em Faluja, a 50 km de Bagdá, no Iraque. Segundo testemunhas, duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. O protesto, que reuniu cerca de mil pessoas, era contra a morte de 15 civis iraquianos na cidade, na noite de segunda-feira, quando os manifestantes protestavam contra a presença dos soldados norte-americanos no Iraque. Rumsfeld - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfelf, desembarcou hoje em Bagdá. Ele é o primeiro funcionário norte-americano do alto escalão a visitar o Iraque após a queda do presidente iraquiano Saddam Hussein. A primeira escala do secretário foi em Basra, no sul do país. Desde domingo, Rumsfeld está em viagem pelo Golfo Pérsico para agradecer as tropas pelo empenho e a vitória na guerra contra o Iraque e visitar países como Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. A última vez que o secretário esteve no Iraque foi em 1983 durante a guerra Irã-Iraque. Na época, ele se encontrou com Saddam Hussein para mostrar o apoio dos EUA aos iraquianos. Veja o especial :