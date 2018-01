Novo diretor de segurança da Nasa responde a críticas Ralph Roe, diretor do novo Centro de Segurança da Nasa, defendeu sua nomeação para o cargo, em sua primeira entrevista após a explosão do Columbia, no dia 1º de fevereiro. Roe foi duramente criticado por não ter tentado avaliar as condições do ônibus espacial a despeito da insistência de engenheiros subordinados a ele. "Como seres humanos, geralmente prendemos mais a partir de nossos erros do que de nossos acertos", afirmou. De acordo com ele, especialistas independentes vão ser consultados periodicamente pela Nasa para monitorar a segurança de futuros vôos.