Novo disco de Neil Young pede cassação de Bush O veterano cantor canadense Neil Young lançou seu novo disco dedicado a criticar a Guerra do Iraque. Ele chega a pedir até mesmo a cassação do presidente George W. Bush. "Living with war" ("Convivendo com a guerra") é o título do CD, com dez faixas. A segunda música se chama "Impeach the president", diz o próprio autor em seu site (www.neilyoung.com). Um coro de cem vozes, segundo Young, recupera a tradição da canção de protesto "folk" dos anos 60 de Bob Dylan e Phil Ochs. O CD foi gravado este mês, em apenas três dias e deverá chegar às lojas nas próximas semanas. O jornal de Winnipeg, cidade natal do cantor, compara o novo álbum com a canção "Ohio", de 1970. Na época, Young lamentava a morte de quatro estudantes da Kent State University, em Ohio, durante a repressão a uma manifestação contra a Guerra do Vetnã. Ainda segundo o jornal, Young poderá voltar a tocar com os ex-parceiros com Crosby, Stills e Nash numa turnê em meados deste ano.