Novo embaixador dos EUA chegou hoje ao Brasil O novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, John Danilovich, desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Brasília, onde fez a sua primeira declaração à imprensa. Falando em português, com forte sotaque americano, Danilovich disse que assume as suas funções em um momento importante das relações bilaterais. Ele lembrou que os EUA foram o primeiro País a reconhecer a soberania do Brasil em 1822 e que ambos os países compartilham "objetivos, aspirações, ideais e princípios comuns". " Os EUA e o Brasil são velhos amigos e nossa amizade tem resistido com o sucesso ao teste do tempo", afirmou ele. "À medida que nossas nações trilham os primeiros anos do século XXI, desejo assegurar-lhes agora, como novo embaixador do meu país em seu País, que farei o melhor que puder para aperfeiçoar, fortalecer e melhorar de forma construtiva as nossas inegavelmente importantes relações", completou. Período de permanência é incerto Ele desembarcou acompanhado da sua mulher Irene e de um de seus três filhos, Alexander. O novo embaixador dos EUA foi indicado pelo presidente George W. Bush, em meados do primeiro semestre deste ano, para substituir a embaixadora Donna Hrinak, mesmo sendo este um ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Do resultado desta eleição, dependerá a definição do período de permanência no Brasil de Danilovich que notabilizou-se como amigo pessoal de Bush e foi o responsável pela arrecadação de doações para a campanha do presidente no exterior.