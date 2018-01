Novo emir do Kuwait tem saúde frágil O xeque Saad Abdullah Al-Sabah, de 75 anos, foi eleito emir do Kuwait após a morte de seu meio-irmão Jaber al Ahmad Al-Sabah neste domingo, de causas ainda não especificadas. O xeque Jaber, de 79 anos, morreu na madrugada. Ele estava afstado da vida pública desde um derrame, sofrido em 2001. Nos últimos dois anos Jaber compartilhou a atenção dos médicos com Saad, que foi hospitalizado em junho, por causa de uma alta da taxa de glicose e que desde 1997 sofre de problemas no cólon. A doença de Saad fez com que Jaber o retirasse do cargo de primeiro-ministro em 2003, algo que não acontecia a um príncipe herdeiro desde a independência do país do Reino Unido, em 1961. Era o outro meio-irmão de Jaber, o xeque Sabah al Ahmad Al-Sabah, que estava encarregado dos assuntos de governo e atuava como chefe do Executivo. As doenças que afetam a Família Real eram motivo de preocupação nos últimos meses para a classe política do emirado, que tinha aberto um debate sobre o futuro e começado a especular com a necessidade de nomear um novo príncipe herdeiro. Para os mais pessimistas, a fraqueza dos governantes podia ser usada pelos inimigos do emirado, um dos países-chave no mapa mundial do petróleo. O Kuwait, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), possui sob seu subsolo uma décima parte das reservas de petróleo do mundo, desfruta de uma posição estratégica no Golfo Pérsico e é um dos aliados mais firmes dos EUA na região.