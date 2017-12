Novo escândalo sacode a Polícia Nacional colombiana Mais um escândalo atingiu hoje a Polícia Nacional da Colômbia com a denúncia de que o chefe de segurança presidencial, Royne Chávez, está vinculado a um milionário projeto imobiliário no centro da capital, Bogotá. A revista Cambio denunciou em sua edição semanal que o coronel Chávez está construindo um edifício de sete andares com salões privados e banheiras de hidromassagem avaliado em US$ 4,3 milhões. "É preocupante. Ele precisa esclarecer o país sobre esta situação. Vou chamá-lo hoje para conversar", disse nesta segunda-feira o surpreendido comandante da Polícia Nacional, Luis Ernesto Gilibert, à rádio Caracol. Ele assegurou que espera que Chávez vá à Promotoria e à Procuradoria para que investiguem a transparência de seu negócio e disse que ainda não pensou em afastar Chávez do cargo, mas que a sua permanência deve ser decidida pelo presidente Andrés Pastrana. À revista Cambio, Chávez declarou que não há nada de estranho no projeto imobiliário, que pertence a um consórcio de 30 pessoas - entre elas sua mulher, uma conhecida cantora de música popular. "Não se trata de nenhuma obra milionária, assegura Chávez, mas apenas de um modesto edifício para estacionamento que se compra com cotas de 10 milhões de pesos (equivalentes a US$ 4,3 milhões) pagáveis em dez anos". No entanto, a revista aponta algumas controvérsias em torno da obra, como o fato de sua construção já ter começado embora a incorporação não se tenha formalizado juridicamente. O responsável pela segurança do presidente Pastrana também teria feito uma suntuosa reforma em uma sala do palácio presidencial por ele ocupada, e seu nome aparece em uma lista de 60 policiais investigados pelo desaparecimento de US$ 2 milhões doados pelos EUA para a guerra antidrogas. O chefe do departamento antinarcóticos, general Gustavo Socha, renunciou e outros 11 coronéis estão sendo investigados pela Procuradoria. Na semana passada, a Cambio denunciou outro escândalo ao divulgar uma conversa telefônica que indicava que o tenente-coronel Edgar Guillermo Bejarano, o secretário privado da Direção Geral da Polícia Nacional, colaborava com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Bejarano teria ordenado algumas movimentações da polícia para evitar o deslocamento dos rebeldes no centro do país. Nos anos 90, mais de 5.000 agentes foram expulsos da Polícia Nacional por atos de corrupção e conduta imprópria.