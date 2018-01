Novo foco de gripe avícola aparece no Texas Um novo foco de gripe avícola foi encontrado no Texas, Estados Unidos. Desta vez a doença atingiu uma granja que fornece frangos à Pilgrim´s Pride, uma das maiores processadoras de carne de aves do país. De acordo com comunicado da empresa, a contaminação foi descoberta durante uma inspeção de rotina na granja, que fica em Sulphur Springs, noroeste do Texas. O tipo de vírus ainda não foi determinado, mas acredita-se que seja de uma estirpe pouco infecciosa. A granja foi isolada e o plantel - de 6.600 frangos - totalmente destruído. Dois mercados de aves que comercializaram aves da granja foram temporariamente fechados. Em fevereiro, um surto de influenza em uma fazenda próxima na região de Gonzales, também no Texas, levou vários países a proibir as importações de carne de aves do estado norte-americano.