Novo foguete é lançado contra Cabul Um foguete atingiu nesta terça-feira uma área próxima ao Ministério das Finanças do Afeganistão, na zona leste de Cabul. Forças internacionais de manutenção de paz disseram estar investigando o incidente. Não há sinais de vítimas ou danos. O som do vôo do foguete e a subseqüente explosão ecoou pela cidade menos de 24 horas depois de outros foguetes terem sido lançados contra áreas próximas. Na noite de segunda-feira, forças norte-americanas dispararam sinalizadores e enviaram caças de combate aos céus de Cabul após diversos foguetes terem atingido o extremo leste da capital afegã, informaram hoje equipes de manutenção de paz. Também não houve feridos. O tenente turco Altug Akyuz disse que diversas explosões ocorreram na noite de segunda-feira, nas proximidades da rodovia que liga Cabul a Jalalabad. O major britânico Mike Edwards, outro porta-voz da força multinacional conhecida pela sigla ISAF, comentou que foram lançados de três a cinco foguetes. Todos caíram a alguns quilômetros da base. "As forças norte-americanas lançaram diversos sinalizadores e dois aviões A-10 foram incumbidos de fazer reconhecimento aéreo", disse Akyuz a jornalistas em Cabul. "Não podemos afirmar com certeza que foi um ataque direto contra nós, pois há diversas unidades norte-americanas, afegãs e da ISAF, além de civis, nos arredores da área de impacto", comentou. Na Base Aérea de Bagram, o coronel Roger King, porta-voz do Exército norte-americano, disse um foguete caiu 500 metros ao sul de um posto de observação numa academia militar onde tropas dos Estados Unidos treinam o novo Exército nacional do Afeganistão.