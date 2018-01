Novo gabinete palestino está escolhido O recém escolhido primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, finalizou neste domingo a formação de um novo gabinete, mantendo para si o cargo de ministro do Interior e nomeando vários reformadores e políticos independentes para postos-chave no governo, informaram autoridades. A composição do gabinete, formado por 20 membros, indica que Abbas está tão dedicado às reformas como esperavam os mediadores internacionais. As indicações de Abbas dependerão agora da aprovação do partido governante, o Movimento Fatah de Yasser Arafat, e dos legisladores palestinos. O presidente dos EUA, George W, Bush, garantiu que uma vez instalado o gabinete (as votações deverão ocorrer nos próximos dias), apresentará formalmente um plano de paz para o Oriente Médio que contempla o estabelecimento de um Estado palestino em até três anos. Em seu gabinete, segundo altos funcionários que pediram anonimato, Abbas manteve para si o posto de ministro do Interior, o que significa que terá o controle total das forças de segurança palestinas.