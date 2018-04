Novo general assume comando militar no Afeganistão O general Stanley McChrystal assumiu hoje o comando das forças dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão. McChrystal, um general de quatro estrelas com extensa carreira em operações especiais de elite, assumiu o comando durante uma discreta cerimônia realizada hoje no quartel-general da Otan, situado na região central de Cabul. Seu antecessor, David McKiernan, foi demitido no mês passado pelo secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, pouco antes de completar um ano na função.