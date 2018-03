Novo governo da Venezuela tem mau começo democrático A decisão do governo provisório da Venezuela de dissolver o Congresso e demitir os juízes nomeados durante os quatro anos da administração de Hugo Chávez foram interpretadas por analistas, diplomatas e organizações de defesa dos direitos humanos da região como um mal começo para a rápida transição para uma nova normalidade institucional prometida pelas autoridades de Caracas. "Estamos preocupados com o abuso potencial de poder pelas autoridades venezuelanas nas buscas que elas estão conduzindo", disse José Miguel Vivanco, diretor do Human Rights Watch para as Américas. "Pedimos às autoridades para garantir que quaisquer buscas ou possíveis detenções de adeptos de Chávez sejam conduzidas em completo respeito às leis". Vivanco disse que sua organização está "profundamente preocupada que Chávez possa não ter deixado o poder voluntariamente, mas sim forçado por comandantes militares, fora do processo democrático e participatório". Na Organização dos Estados Americanos, que inicia hoje uma reunião de emergência para analisar a situação criada pelo golpe militar que derrubou Chávez à luz da Carta Democrática, a preocupação mais imediata entre os representantes da América Latina é com a capacidade do governo provisório comandado pelo empresário Pedro Carmona de dar os passos necessários para ganhar a mínima legitimidade necessária para conduzir um processo de transição rápido e sem percalços até novas eleições. "Se eles se concentrarem em fazer coisas estúpidas como fechar o Congresso vão dificultar ainda mais as coisas", disse um alto funcionário internacional. Ele lembrou que Chávez é um ex-coronel golpista que chegou ao poder, em 1998, legitimado pelas urnas, porque a elite venezuelana mostrou-se incapaz de governar o país. E é essa mesma elite que cuidará, agora, da transição. "Quanto mais tempo levar para eles se organizarem, maiores serão as dúvidas". Essa é uma das mensagens que o secretário-geral da OEA, Cesar Gaviria, levará a Caracas durante a missão que deverá realizar esta semana, conforme a decisão que era esperada hoje das embaixadas dos países membros da organização. A tarefa de Gaviria é complicada. A Carta Democrática proíbe os golpes e prevê a aplicação de sanções políticas e econômicas ao governos derivados de intervenções extra-constitucionais. Tecnicamente, cabe a Gaviria determinar se a remoção de Chávez foi feita legalmente. As reações iniciais dos países mostraram uma divisão. De um lado, os Estados Unidos deixaram clara sua simpatia aos golpistas e evitaram classificar o que fizeram como um golpe. "Essa não é uma palavra que estamos usando", disse uma fonte oficial ao Washington Post. "Não cremos que ela seja uma descrição acurada do que aconteceu". O diretor do Instituto Internacional Republicano, George A. Folsom, detalhou o argumento que Washington provavelmente usará para legitimar o golpe. "Ontem à noite, levado por todos os setores da sociedade, o povo da Venezuela levantou-se para defender a democracia em seu país", afirmou ele, num comunicado. "Os venezuelanos foram provocados à ação em conseqüência da repressão sistemática do governo de Hugo Chávez". Os demais países do continente condenaram "a interrupção da ordem constitucional". O presidente do México, Vicente Fox, principal aliado dos EUA na região, anunciou que não reconhecerá qualquer governo em Caracas até que se realizem eleições. Gaviria reportará os resultados da missão a uma reunião de chanceleres, ainda a ser convocada. Apesar do repúdio à forma como se deu a saída de Chávez pelos governos da América Latina, diplomatas da região concordaram com o diagnóstico feito pela administração Bush, segundo o qual o ex-líder venezuelano foi o principal responsável por sua própria derrocada. "É uma situação incômoda para todos", disse um diplomata. "Niguém vai defender Chávez, mas ao mesmo tempo não há como negar que houve uma quebra da ordem constitucional". Diante disso, "acho que o interesse de todos é encontrar uma maneira de varrer o assunto para baixo do tapete", disse o diplomata, referindo-se à decisão que a OEA terá de tomar. A hipótese de Carmona levar a transição com competência até novas eleições é considerada provável mas também causa preocupação. "O problema é que esse episódio fornece um modelo para a solução de crises em países vistos como ingovernáveis", disse Michael Shifter, vice-presidente do Diálogo Interamericano. A Argentina e a Colômbia são vistas como as candidatas mais óbvias para uma repetição do modelo. Arturo Valenzuela, ex-assessor do conselho de segurança da Casa Branca para a América Latina, na administração Clinton, disse que o golpe "é um recuo para a América Latina e para a política dos EUA na região". Peter Hakim, o presidente do Diálogo Interamericano, disse que Chávez caiu porque se mostrou "um líder incompetente" mas concordou que o golpe é uma má notícia para a consolidação da democracia na região. Mas Hakim levantou dúvidas sobre a utilidade da Carta Democrática. Ele observou que o dispositivo, aprovado no ano passado, após a crise que resultou na saída forçada do poder do presidente do Peru, Alberto Fujimori, não se mostrou relevante no recente afastamento do presidente Fernando de la Rua, da Argentina. Ele previu que o mesmo ocorrerá agora, na Venezuela.