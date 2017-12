Novo governo do Haiti toma posse O presidente do Haiti, René Préval, empossou o novo governo de seu país, liderado pelo primeiro-ministro, Jacques Edouard Alexis, em cerimônia na qual destacou o "espírito de diálogo que o país experimenta". Préval declarou na posse do novo governo que este é fruto do "espírito de diálogo que o país atravessa, com respeito, honestidade, tolerância e humildade". O presidente haitiano defendeu a construção das estruturas do Estado e convidou todos a lutarem contra a corrupção e a evitarem a instabilidade. Ele estimulou os vários setores do país a colaborarem "a combater o roubo, a droga, a insegurança e a construírem as infra-estruturas necessárias". Participaram da cerimônia funcionários e representantes políticos, religiosos e civis. Alexis, que já foi primeiro-ministro entre 1999 e 2001, durante o primeiro mandato de Préval, pediu a seus ministros que considerassem a diversidade que caracteriza o novo governo formado por representantes de seis partidos políticos. "Considero esta diversidade um fator positivo", declarou.