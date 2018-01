Novo governo do Haiti toma posse e gera reclamações O novo gabinete haitiano - favorável aos Estados Unidos - foi instalado nesta quarta-feira e conta com apenas um membro do partido Família Lavalas, ao qual pertence o deposto presidente Jean-Bertrand Aristide, gerando queixas entre líderes caribenhos já antagonizados. Diversos políticos reclamaram que o novo governo exclui injustamente diversas agremiações importantes, inclusive o Lavalas, maior partido do Haiti. O primeiro-ministro Gerard Latortue teria prometido que o partido teria representação significativa no governo. No Palácio Nacional, Latortue entregou as cartas de indicação para o gabinete e pediu desculpas por ações de governos passados. "Sinto-me obrigado a pedir perdão a vocês todos pelo que outros governos fizeram", disse ele. E ele defendeu suas escolhas para o gabinete: "Trata-se de um governo de transição. Esta é uma forma de mostrar que é possível governar o país de um modo diferente e criar um novo relacionamento entre o Estado e seu povo. Este é um governo apartidário e eu convido todos vocês a julgá-lo por seus resultados." A cerimônia ocorreu no momento em que soldados franceses iniciavam a perigosa tarefa de desarmar favelas que abrigam simpatizantes de Aristide, esperando ter sucesso onde os soldados americanos fracassaram em uma missão similar realizada dez anos atrás. "Nós estamos entregando nossas armas agora, mas se Aristide não retornar, nós lutaremos com machetes mesmo", disse Robert Mackinson, um simpatizante do presidente deposto, ao entregar suas armas.