Novo governo do Iraque pode ter até 9 líderes O Iraque deverá ser governado nos próximos meses por um conselho interino composto por até nove líderes iraquianos, informou o general da reserva norte-americano Jay Garner. Ele disse que o recém indicado Paul Bremer, ex-chefe do escritório antiterrorista do Departamento do Estado, deverá assumir a condução do processo de transição política no país. Os líderes iraquianos aos quais Garner referiu-se são: Massoud Barzani, líder do Partido Democrático do Curdistão; Ahmad Chalabi, do Congresso Nacional Iraquiano; Jalal Talabani, da União Patriótica do Curdistão; Iyah Allawi, do Acordo Nacional Iraquiano; e Abdul Aziz al-Hakim, cujo filho mais velho é líder do Conselho Supremo para Revolução Islâmica no Iraque. Os cinco líderes reuniram-se várias vezes na semana passada. Garner disse que o grupo poderá ser expandido para incluir um líder cristão e outro sunita. Bremer deve chegar ao Iraque na semana que vem.