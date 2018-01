Novo governo do Iraque terá 37 ministros O novo governo iraquiano, dirigido pelo xiita Nouri Al Maliki, terá 37 ministérios, mas os ministros da Defesa e do Interior não serão nomeados, informou o vice-presidente do Parlamento, Khalid Ateya. Em entrevista Ateya disse que o novo governo será apresentado ao Parlamento nas próximas horas, "para receber o voto de confiança dos parlamentares". Os iraquianos, segundo ele, esperam que a formação de um novo Gabinete ajude a acabar com a violência sectária no país. Centenas de pessoas já morreram em atentados, especialmente após o ataque a um mausoléu xiita em Samarra, dia 22 de fevereiro. O novo governo será o primeiro considerado permanente desde a queda de Saddam Hussein, em abril de 2003.