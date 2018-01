Novo governo do Timor Leste assume na quinta-feira Os membros do novo governo do Timor Leste assumem seus cargos na quinta-feira, em Cerimônia presidida pelo presidente do país, Xanana Gusmão, informou o escritório do primeiro-ministro, José Ramos-Horta. Segundo o comunicado, após o ato o governo vai discutir o orçamento do ano fiscal 2006-2007, paralisado devido à crise provocada pela renúncia do ex-primeiro-ministro Mari Alkatiri. Segundo a imprensa australiana, Gusmão se reuniu nesta quarta-feira com os partidos da oposição. Os oposicionistas não querem que o governo tenha uma clara maioria da Fretilin (Frente Revolucionária para a Libertação do Timor), partido que tem 55 das 88 cadeiras do Parlamento. O novo governo, de caráter provisório, deverá comandar a pequena nação até as eleições de maio de 2007. Ainda não se sabe quem vai ocupar os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, que estavam nas mãos de Ramos-Horta até o fim do mês passado. Ramos Horta, que não pertence à Fretilin, deixou os cargos como forma de pressionar para a renúncia de Alkatiri, para acabar com a crise que provocou a morte de cerca de 30 pessoas e a fuga de 150 mil em Dili, a capital do país.