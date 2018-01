Novo governo iraquiano deve ser anunciado dia 9 deste mês O futuro primeiro-ministro do Iraque, o xiita Jawad al Maliki, disse neste sábado que espera terminar na terça-feira a formação de seu governo. Segundo um comunicado da Assembléia Suprema para a Revolução Islâmica, entidade xiita, que cita Al Maliki, o dia 9 de maio "é o mais conveniente para apresentar ao Parlamento uma lista dos membros do novo gabinete". Na noite de sexta-feira, o líder da Aliança Unida Iraquiana, o xiita Abdul Aziz al-Hakim, o presidente iraquiano, o curdo Jalal Talabani, e o vice-presidente, o xiita Adel Abdul Mahdi, se reuniram para discutir a formação do ministério. Segundo a nova Constituição iraquiana, aprovada em outubro de 2005, o primeiro-ministro designado tem que apresentar ao Parlamento uma lista com os nomes dos membros do gabinete num prazo de 30 dias, que termina dia 21 de maio. A nota acrescenta que Al-Hakim destacou o avanço nas negociações para formar um "governo forte, satisfatório para todas as partes e do qual participem todas as formações vencedoras nas eleições". Talabani negou que haja divergências entre os grupos políticos participantes das negociações. O também xiita Ibrahim al-Jaafari, chefe do governo interino, renunciou no dia 20 de abril à sua candidatura a primeiro-ministro. A decisão desbloqueou o processo para a formação do Executivo, quatro meses depois das eleições.