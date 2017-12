Novo governo terá nove ministros do Hamas e seis do Fatah O governo de união nacional palestino terá nove ministros nomeados pelo Hamas, seis pelo Fatah, cinco independentes e quatro em representação de outras formações políticas, segundo a edição deste domingo do jornal palestino Al-hayat Aljadeeda. De acordo com a publicação, considerada muita próxima da Autoridade Nacional Palestina (ANP), as negociações entre as facções se baseiam nessa distribuição das pastas. O Hamas e o Fatah concordaram que seus ministros não sejam membros de primeira linha de seu movimento, mas sim simpatizantes de sua política. Até o momento, não se sabe se a comunidade internacional, em especial a União Européia (UE) e os Estados Unidos, levantará o bloqueio político e econômico a um governo com tais características. Além disso, o jornal assinala que o ministro de Assuntos Exteriores será provavelmente o independente Ziyad Abu Amr, o de Interior será o atual vice-primeiro-ministro, Nasser As Sha´er, e o de Finanças continuará sendo o mesmo de agora, ou seja, Omar Abdel-Razeq, os dois últimos vinculados ao Hamas. Por outro lado, o ex-ministro das Finanças Salam Fayyad, que se apresentou junto com Hanan Ash Sharawi na plataforma alternativa às eleições de janeiro, seria o próximo ministro de Governo Local. As negociações para a formação de um governo de união nacional se encontram em um estado avançado e fontes ligadas às conversações afirmaram que o novo Executivo poderia ser anunciado no final deste mês.