Novo governo toma posse no Egito O presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi, empossou um novo governo neste sábado, semanas após seu gabinete anterior se demitir, em uma medida surpreendente em meio a alegações de corrupção contra algumas autoridades. O novo governo será liderado pelo primeiro-ministro Sherif Ismail, anteriormente responsável pela área de petróleo no país. A maioria dos principais postos, incluindo os ministérios das Finanças, de Investimentos, das Relações Exteriores e do Interior, seguiu inalterada, no momento em que o país árabe se prepara para realizar eleições parlamentares a partir do próximo mês.